На стадионе «Аль Тумама» в Дохе (Катар) завершился матч второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022, в котором встречались сборные Катара и Сенегала. Встреча закончилась победой сенегальских игроков со счетом 3:1.

На 41-й минуте матча счет открыл нападающий Булайе Диа. В самом начале второй половины матча форвард Фамара Дьеду удвоил преимущество Сенегала. На 78-й минуте полузащитник сборной Катара Мохаммед Мунтари забил первый мяч своей команды на турнире и сократил отставание до минимума. В конце второго тайма форвард сборной Сенегала Бамба Дьенг забил третий мяч своей команды и установил окончательный счет.

Таким образом, Сенегал сравнялся с Нидерландами и Эквадором в турнирной таблице группы А, набрав три очка. Катар замыкает таблицу, не сумев заработать очков. Сегодня Нидерланды и Эквадор проведут очный поединок. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по бакинскому времени.