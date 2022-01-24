Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде провел встречу с министром обороны Исламской республики генерал-майором Мохаммадом Резой Аштиани.

Сообщается, что на встрече была отмечена необходимость продолжения сотрудничества между «дружественными и близкими соседними странами» во всех сферах. Были затронуты вопросы повестки в сфере обороны, военной и военно-технической областях.

Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего укрепления плодотворного сотрудничества, организации взаимных визитов, расширения обмена опытом и реализации совместных проектов.

Напомним, еще несколько месяцев назад ирано-азербайджанские отношения заметно обострились, стороны в течение нескольких недель обменивались взаимными обвинениями и угрозами.

Власти Ирана подозревали, что Азербайджан тесно сотрудничал с региональным иранским оппонентом – Израилем. Тегеран обвинил Тель-Авив в том, что он стремился приблизиться к иранским границам через Азербайджан, пытаясь воспользоваться ситуацией в Нагорном Карабахе, а также разжечь конфликт в отношениях между Баку и Тегераном. В результате иранские власти приняли решение провести масштабные военные сухопутные учения около границ с Азербайджаном, отметив при этом, что не допустят присутствия «третьих стран» и «иностранных интервентов» на Южном Кавказе. Впоследствии дипломатический конфликт сошел на нет, риторика несколько смягчилась.

Но что может скрываться за словами сторон о сотрудничестве в сфере обороны, военной и военно-технической областях? Насколько вообще реально такое сотрудничество в практическом смысле? Ведь до сих пор между Азербайджаном и ИРИ взаимодействия и сотрудничества в военной сфере не было. Это просто слова, или стороны действительно могут наметить нечто подобное в реальности? Ведь это должно быть сотрудничество с нуля. А еще надо учитывать разность внешнеполитических устремлений Ирана и Азербайджана.

Своим мнением по этой ситуации поделился с # эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде:

— Здесь обращает на себя внимание то, что иранская сторона возвращается к традиционной линии поведения с Азербайджаном. Тактика «кнута» не возымела своего действия, и теперь применяется тактика «пряника». Это скорее всего продолжение той линии поведения, которая была характерна для консервативного правительства Ирана времен Ахмадинеджада. Сейчас она продолжается в другой форме. Поэтому мы не удивлены тем, что жесткая риторика сменилась сегодня более дружелюбным тоном в отношении Азербайджана.

Будет ли после этого очередной виток напряженности, сейчас говорить невозможно, но так или иначе, мы научены опытом и должны делать из него определенные выводы.

Что касается нынешнего предложения иранской стороны о взаимодействии в военной сфере, я думаю, его хорошо было бы конкретизировать. С тем же Израилем у нас налажены давние партнерские отношения, в частности, в военно-технической сфере. Мы не только покупаем у Израиля определенные виды вооружений, в частности, беспилотники и другие технически совершенные образцы военной техники, но и производим на своей платформе, по израильской лицензии, целый ряд номенклатуры вооружений.

Что в этом смысле Иран может предложить Азербайджану – не совсем понятно. С другой стороны, в целом военное сотрудничество между нашими странами в той или иной степени имеет место. В частности, есть взаимодействие погранслужб, что естественно, поскольку случаются и инциденты на общей границе. Кроме того, на Каспии ранее неоднократно проводились либо совместные военные учения, либо учения по отработке действий в условиях чрезвычайных ситуаций. Взаимодействие ВМС и погранслужб продолжается и сегодня.

Но непонятно, какие предложения выдвигает иранская сторона теперь. Если они будут касаться общих интересов, общих тем, то, я думаю, азербайджанская сторона эти предложения примет. Однако, естественно, с учетом складывающейся сегодня специфики – активизируются многосторонние контакты в регионе, в частности, развивается платформа «3 + 3». К сожалению, грузинская сторона в ней не участвует, но участвует Иран. И, конечно, от предложений, а тем более коллективных усилий в сфере обеспечения региональной безопасности отказываться нет смысла. Если двусторонние консультации, взаимодействие с Ираном дополнят этот формирующийся, нарождающийся общий формат региональной безопасности, то это пойдет только на пользу.

Сотрудничество – это не соперничество, и если иранские предложения имеют под собой конструктивную основу, то они могут быть интересными, и Азербайджан может рассмотреть их в практической плоскости.