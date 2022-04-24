Президент Владимир Зеленский считает обоснованным нежелание Баку поддерживать Украину в противостоянии РФ на том уровне, какого Киев требует от других государств.

Об этом, как сообщает корреспондент «Европейской правды», он заявил на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть поддержка со стороны Азербайджана, но не оружием.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает Украину. С точки зрения вооружения Азербайджану сложно оказывать помощь Украине. Это правда и это можно понять, потому что у них есть Нагорный Карабах», — заявил он.

По его словам, Украина хотела бы большей вовлеченности Баку, но не требует этого.

«Это одна из немногих стран, по которой мы понимаем баланс нейтральности, потому что у них может разгораться война. Но ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно», – пояснил президент.

Как известно, Азербайджан также не всегда поддерживает резолюции ООН, нужные Украине, но поставляет нефтепродукты для украинской армии.

Итак, основные слова здесь – «ждем большего и долго понимать не сможем, потому что нам будет сложно». Как бы вы оценили, охарактеризовали эти слова президента страны, ведущей неравную войну с агрессором? На этот вопрос # ответили известные эксперты.

Володимир Фесенко, аналитик, директор Центра политических исследований «Пента» (Украина):

— Позиция президента Зеленского по отношению к Азербайджану — это проявление необходимой гибкости и дипломатичности. Ситуация такова, что нельзя сейчас ко всем странам подходить с одинаковыми мерками. Надо делать поправку на условия, в каких находится каждая страна, характер ее отношений и с Украиной, и с Россией. К примеру, в еще большей степени это касается Турции.

А по отношению к Грузии ситуация совсем другая. Страна, сама пострадавшая от российской агрессии, стремящаяся, как и Украина, в ЕС и НАТО, могла бы быть гораздо более принципиальной по отношению к России.

Фуад Агаев, юрист, общественный деятель, политический комментатор:

— Ответ президента Зеленского показывает, что он хорошо понимает сложности Азербайджана, связанные с Карабахом. Если исходить из его слов, на данный момент он никаких претензий к Азербайджану не имеет и понимает поведение Баку в разного рода международных организациях, то есть, когда Азербайджан как правило не участвует в голосованиях по важным для Украины вопросам. Зеленский осознает, что Россия может эскалировать ситуацию в зоне, которая контролируется российскими так называемыми миротворцами, в любой момент. Или на границе с Арменией. Это в духе русского мира.

А что касается его выражения, что долго они такую позицию понимать не смогут, это тоже объяснимо. Украине сейчас любая помощь, как материального, так и военно-технического, и даже морального плана, не помешает. И возможно Зеленский ждет каких-то, хотя бы чисто символических шагов со стороны Азербайджана. Я, например, считаю, что одним из таких шагов могло бы стать возвращение посольства Азербайджана в город Киев. Потому что иначе не понятно — вот Туркменистан вернул свое посольство, Таджикистан, Казахстан вернули миссии в столицу Украины, я уже не говорю о странах Евросоюза, о Турции. А про Азербайджан почему-то пока речи нет. Тут не надо даже говорить про то, что послом Азербайджана является женщина – да необязательно эту женщину возвращать. Есть следующие по дипломатическому рангу персоны в нашей дипмиссии, которые могут до поры до времени подменить ее. Главное, пусть само посольство продолжит свое функционирование в Киеве. Я полагаю, что подобный шаг был бы желательным. То есть, конечно, чисто в материальном плане это не будет влиять на ситуацию, но в дипломатическом аспекте, и с точки зрения чисто моральной поддержки это могло бы сослужить хорошую службу Азербайджану в его политике по отношению к событиям в Украине.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Украина героически сражается с вооруженным вторжением России, несет жертвы. Ее обращение за поддержкой к международному сообществу морально мотивированно и должно восприниматься уважительно. Президент Зеленский высоко оценил поддержку со стороны Азербайджана в части оказания гуманитарной помощи (более 1000 тонн на сумму 15 млн евро), поставки горюче-смазочных материалов. Напомню, что еще перед войной Азербайджан выделил Украине 300 млн долларов срочного кредита.

С пониманием отнесся президент Зеленский и к тому, что Азербайджан не может оказывать военную помощь с учетом неурегулированных армяно-азербайджанских отношений и географического расположения нашей страны. Уверен, что Азербайджан оказывает Украине всю возможную помощь, возможно даже большую, чем сегодня об этом можно информировать широкую общественность.

Но героическая борьба Украины за независимость и целостность своего государства чем дальше, тем больше будет встречать солидарность в мире, в том числе и в Азербайджане. Война и вторжение должны быть незамедлительно прекращены. Это категорическое требование международного сообщества. Голосование на специальной сессии Генассамблеи ООН наглядно показало это. Россия оказалась в компании с Сирией, Эритреей, Северной Кореей и Беларусью. Даже традиционные клиенты России, такие как Армения, Куба, Никарагуа, Венесуэла, предпочли дистанцироваться от неправедной войны России.