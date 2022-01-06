К происходящему в соседнем Казахстане сейчас привлечено внимание едва ли не всего мира, и это понятно – страна очень крупная, значимый поставщик энергоресурсов на международный рынок, и от обстановки внутри нее зависит очень многое и вне ее пределов.

Ситуация с протестными выступлениями и их подавлением со стороны силовых органов находится в движении. Известно, что в Казахстан, по призыву президента Токаева, уже прибыл некий контингент из вооруженных сил стран ОДКБ. Остается лишь надеяться, что этот факт не станет еще одним поводом для нового витка недовольства народа.

По просьбе # ситуацию по состоянию на поздний вечер 5 января (когда в старой столице включили интернет) прокомментировал казахстанский журналист Парыз Байтенов (Алматы):

– Я не принадлежу никаким образом к экспертному сообществу и в этом смысле мои суждения довольно поверхностны и уж точно непрофессиональны. Условно, с точки зрения того, кто пожнет плоды нынешних событий, то есть какие политические фигуры, это вполне можно окрестить и «переворотом». Из последнего обращения официального лидера стало понятно, что вся полнота власти теперь в его руках. Раньше, как известно, Токаева как только не называли, причем не церемонились и награждали самыми нелестными прозвищами. Даже то, что вот так внезапно включился интернет, может говорить о том, что Акорда дала «либеральную» отмашку. Ну, а как иначе можно это расценить? Нельзя же постоянно повышать градус. Или то же обещание политических реформ… На текущий момент все складывается таким образом, что, скорее всего, скоро протест пойдет на спад. Я говорю про эскалацию. Излишний накал никому совершенно не нужен и невыгоден.

Триггером этих выступлений, наверное, могло стать что угодно, но стал газ. Нефть и газ – достояние семьи бывшего президента. Тут все просто в елочку. Другое дело, что мало кто вообще ожидал, что сразу после Нового года прилетит такой «подарок» властям. Политологи, кстати, как те же синоптики, у них «в течение дня возможно всё». Поэтому говорили, конечно, давно и даже очень давно, что любой, самый незначительный повод и бикфордов шнур загорится. И тогда, мол, некому будет управлять протестом, а потому не стоит вбивать гайки по всем фронтам. Просто задним умом все крепки, поводов ведь было хоть отбавляй, а он все не загорался. Тут всегда эффект неожиданности, особенно в наших, десятилетиями декларируемых всюду и везде, «благословенных стабильностях».

Происходящее на улицах это, конечно, стихия, но, мне сдается, стихия управляемая. И это хорошо. Трудно судить в условиях, когда ты не в самом движении, но по признакам, все управляемо. Даже Токаев говорит о неких «заговорщиках». Ему, возможно, сегодня даже выгодно так выражаться, хотя в полицейском государстве глупо звучит, что власть профукала «заговор». Либо это очень ясно характеризует состояние власти, силовых структур, армии, либо это очень хорошо организованный «заговор»… Самый простой вывод – власть наконец-то получает именно то, что заработала за 30 лет.

По поводу структурной оппозиции – на мой взгляд, всё печально. Лично я ее не вижу. Та, что была, вся вышла на поверхность и, соответственно, не имеет серьезной политической базы. Можно, конечно, для полного антуража выдвинуть гипотезу о внутриэлитной оппозиции. Тогда она могла устроить достойные «проводы» бывшему «лидеру нации», но это не оппозиция с точки зрения идеологий. Идеологии снизу вообще нет никакой. Есть микст из «левых» и «правых» требований протестующих, то есть тех протестующих, которые умеют нормально формулировать, выдвигать и требовать, а не сомнительной, но необходимой силовой массы, что свистит, улюлюкает, бьет и захватывает.

По поводу дальнейших событий, очень надеюсь, что все устаканится в самом лучшем смысле. Думаю, радикальные требования сойдут на нет, если Токаев и его команда действительно оперативно начнут реализовывать то, что уже наобещали людям. От этого зависит сама судьба «новой власти». Вообще, теперь надо пристально следить за движениями «наверху» (кто подаст в отставку, кого свалят, кого куда отправят из старой команды Назарбаева). Тогда станет понятней, что происходит, зачем и как…

Способна ли эта власть в ее нынешнем состоянии на масштабное кровопролитие? Сомневаюсь и, надеюсь, что эти сомнения имеют под собой основания. Путь репрессий, конечно, политически сближает, «интегрирует» нас с Россией и Беларусью, но тогда лично у «доброго» президента Токаева и его окружения нет никаких перспектив. Его позиции и без того достаточно зыбки. Мне кажется, в эти дни люди ощутили, что могут диктовать свою волю жутко надоевшей правящей бюрократии. Тут главное – понимать и знать меру.