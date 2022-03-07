Вот уже 12-ый день продолжается военная агрессия России против Украины, которую Москва стыдливо — цинично называет специальной военной операцией по защите Донбасса. Проще говоря, по защите сепаратистов «ДНР» и «ЛНР».

С первых же дней войны в Украине было ясно, что российские войска не ограничатся Донбассом, так как основной целью Кремля являлось «спасение» украинцев от «неонацистов» на всей территории страны. Сегодня военные действия ведутся за пределами Донецкой и Луганской областей, российские войска наступают в направлении Харькова, Николаева, Чернигова, Киева и других городов.

Однако война между Россией и Украиной ведется не только на поле боя и в воздухе, но также и на информационном фронте. Естественно, стороны обвиняют друг друга в распространении фейковых новостей и сокрытии правды от собственного народа и мировой общественности.

И в этом информационном противостоянии перевес правды все же на стороне Украины, и дело тут не в субъективной позиции автора этих строк, а имеет под собой веские основания.

Ну, во–первых, уже тот факт, что военные действия ведутся именно на территории Украины, а не России, наводит на определенные выводы. Тем более что, как отмечалось выше, Москва не желает называть войну войной, а предпочитает формулировку «специальная военная операция».

Во-вторых, Азербайджан, как до 44-дневной войны в Карабахе, так и во время, не понаслышке знает об «объективности и непредвзятости» российских пропагандистов. Все мы помним, как такие генераторы лжи вроде Соловьева, Симоньян, Норкина, Шейнина, Скобеевой и других внедряли в умы общественности образ «кровожадных» азербайджанцев, истребляющих «миролюбивых» армян.

В то же время они скрывали правду о ракетных обстрелах армянскими войсками городов Гянджа и Барда, в результате которых погибли десятки мирных жителей, в том числе, и дети. И это притом, что вышеупомянутые города находились вне зоны боевых действий.

Поэтому, вполне понятно, что большинство российских журналистов, политиков, экспертов, имея при себе такой увесистый багаж «подвигов», давно потеряли лимит доверия.

Тем не менее, рассчитывавшая на быструю и легкую победу в Украине, но потерпевшая неудачу Москва и сегодня делает ставку на «честных и правдивых» пропагандистов, пытаясь, тем самым, компенсировать несостоявшийся блицкриг.

Путину, решившемуся на столь безумную авантюру, не остается ничего иного, как спустить с цепи своих журнашавок, дабы не ударить лицом в грязь. Но уже поздно, и надрывные крики с эфира журналистов и экспертов, кроме отвращения и сарказма, иных чувств не вызывают.

Кстати, замаранное лицо российской власти пытаются обелить и сами представители кремлевского истеблишмента. Одним из таких является директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, которая была приглашена в студию Владимира Соловьева. Забегая вперед, отметим, чушь она несла полнейшую.

Так, она подняла тему героизации украинского президента.

«Теперь стало понятно, что такое кибер – и информационная война. Явные ее проявления набирают обороты. Но она началась не сейчас. Все эти годы, пока Россия предоставляла миру факты притеснения жителей Донбасса, Запад изничтожал все то, что давало нам возможность консолидированно относиться ко всем актуальным вопросам. Это уже была многолетняя спецоперация, которая сейчас привела к мощным антироссийским настроениям в мире. И это все, на что способна западная пропаганда», — сказала она.

Один из серьезнейших фейков последних дней, по словам Захаровой, – героизм Зеленского.

«И вроде все сходится – работает, не спит, не сдается, до конца со своей страной. Хороший президент. А есть плохой – Янукович, который уехал».

Захарова напомнила, что Янукович, который несколько лет назад предпочел мир кровавой бойне на Украине, поверил западным лидерам, убеждавшим его в мирном разрешении ситуации, и подписал с оппозицией договоренности о транзите власти, на следующий день оказался изгоем, которого обвинили в предательстве.

«Президент Зеленский, который временами бывает «в странном состоянии», получает оружие от тех, кто в 2014 году выдавал себя за пацифистов, даже не миротворцев, которые тогда убеждали всех, что нельзя со своим народом говорить на языке оружия. А сейчас эти пацифисты раздают оружие, которое используется против мирного населения Зеленским – президентом -«героем» новой Украины», — заключила Захарова.

Начнем, пожалуй, с Януковича, в котором, судя по завуалированным словам Захаровой, Москва души не чает. Так вот, этот «миролюбивый» экс-президент украл у государства ни много, ни мало более 100 миллиардов долларов. Во всяком случае, об этом в 2014 году после бегства Януковича от возмездия в Россию, в Лондоне на Форуме по возврату похищенных активов заявил тогдашний генеральный прокурор Украины Олег Махницкий.

По его словам, часть этих средств оказалась в европейских банках, часть – вывезли в Россию. Минимум 32 миллиарда – утверждал Махницкий – перевезли через границу в начале 2014 года наличными – в грузовиках.

А в январе 2019 году суд в Киеве приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Приговор вынесен заочно. Януковича обвиняли в государственной измене, в пособничестве в ведении агрессивной войны.

Лояльное отношение Кремля к Януковичу понятно: московская марионетка пыталась превратить независимую Украину в придаток России. То есть, говоря словами Владимира Владимировича, трансформировать Украину «имени Ленина» в Украину имени Путина. Не вышло. Вот Зеленский не захотел быть игрушкой в руках Кремля и желает, чтобы Украина шла по избранному ею пути, а не навязанному Москвой.

А после слов Захаровой о том, что оружие Зеленским используется против мирного населения, возникает вопрос: кто же из них находится в «странном состоянии», Захарова или Зеленский?». Ответ очевиден.

Это до какого маразма нужно дойти, чтобы таким образом оправдывать военную оккупацию России. И человека, который борется до конца в неравной схватке ради освобождения своей Родины, иначе как героем не назовешь. Хотя российская элита предпочитает искать и находить героические качества в агрессоре…