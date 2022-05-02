В Брюсселе состоялась встреча помощника Президента Азербайджанской Республики — заведующего отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Республики Армения Армена Григоряна.

Об этом сообщил в «Twitter» спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

«Я удовлетворен тем, что встретил в Брюсселе Хикмета Гаджиева и Армена Григоряна для проведения второй встречи в этом формате», — подчеркнул Клаар.