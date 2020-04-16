Хикмет Гаджиев: «Ситуация в связи с коронавирусом находится под контролем»

«Санитарно-эпидемиологическая ситуация в связи с пандемии коронавирусной инфекции в Азербайджане находится под контролем».

Как сообщает Report, об этом помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил во время выступления на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что в стране наблюдается тенденция изменения ситуации в связи с вирусом: «На основе этого предпринимаются поочередные шаги. Ситуация с инфицированием и ареал болезни находятся под контролем. Согласно опыту других стран, продление карантина является необходимостью».

Х.Гаджиев отметил, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения карантинный режим не должен быть отменен сразу.

Гаджиев добавил, что В Азербайджане пока не предусмотрено возобновление международных полетов, в том числе и в мае. За этот период пассажироперевозки допускаться не будут, за исключением специальных чартерных рейсов.

Он подчеркнул, что эти меры предпринимаются с целью предотвращения проникновения вируса в страну и повторного инфицирования.