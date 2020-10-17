Хикмет Гаджиев: Пусть международное сообщество увидит варварские действия Армении

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе посетят Гянджу, чтобы увидеть последствия ракетных атак ВС Армении на город.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации президента по внешним вопросам Хикмет Гаджиев.

«Мы едем в Гянджу с дипломатическим корпусом и военными атташе. Пусть международное сообщество увидит варварские действия Армении против мирного населения»,- отметил Х. Гаджиев.