«Проблема мин все еще остается. На освобожденных территориях от мин погибают как гражданские лица, так и военные».

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, это очередной пример враждебной политики, проводимой Арменией в отношении Азербайджана на протяжении многих лет: «Основной целью Армении в массовом минировании было воспрепятствовать в будущем процессу строительства на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и возвращения наших вынужденных переселенцев. Другая цель — добиться максимальной смертности среди военных и гражданского населения в Азербайджане. Все прекрасно понимают с какой целью закладываются мины. Мина «поджидает» своих жертв, вне зависимости от занимаемой должности и статуса людей. Мы хотим еще раз обратиться к международному сообществу, чтобы повысить осведомленность в этом вопросе. Должна быть увеличена поддержка деятельности по разминированию Азербайджана. В частности, необходимо увеличить поддержку со стороны ООН и ее структур”.

«Сегодня каждого из нас ждет минная угроза. Многое зависит от наших граждан. Наши граждане должны быть осторожны при посещении освобожденных от оккупации территорий. Каждый человек может стать потенциальной жертвой мин”, — сказал Хикмет Гаджиев.