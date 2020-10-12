Хикмет Гаджиев: Дипкорпус, послы, главы делегаций, военные атташе, главы международных организаций посетят Гянджу и Мингячевир

Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, совместно с дипломатическим корпусом, послами, главами делегаций, военными атташе, главами международных организаций посетит Гянджу и Мингячевир, сообщил Гаджиев на своей странице в Twitter, передает Trend.

«Вместе с МИД Азербайджана, а также дипломатическим корпусом, послами, главами делегаций, военными атташе, руководителями международных организаций, мы посетим Гянджу и Мингячевир — места преступлений безрассудных ракетных ударов Армении по невинным гражданам и критически важной энергетической инфраструктуре», — написал Гаджиев.