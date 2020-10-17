Хикмет Гаджиев: Действия Пашиняна сравнимы с тактикой Саддам Хусейна против мирных жителей

«Атака баллистической ракетой SCUD и убийство мирных жителей армянским премьером Николом Пашиняном в Гяндже — это та же тактика и такая же ракетная система, которую Саддам Хусейн использовал против мирных жителей».

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в Twitter написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом Администрации президента по внешним вопросам Хикмет Гаджиев, комментируя ракетный обстрел Гянджи со стороны ВС Армении.

В результате ракетного обстрела мирных жителей в центральной части Гянджи сегодня около 01:00 13 человек погибли, более 40 человек получили ранения.