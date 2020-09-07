Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом под лозунгом «Одна нация, два государства»

Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом под лозунгом «Одна нация, два государства». Азербайджан искренне радуется достижениям братской Турции во всех сферах, от экономики до внешней политики. Дальнейшее расширение сотрудничества между Турцией и Азербайджаном во всех областях, прежде всего служит еще большему укреплению братских связей двух стран. C этой точки зрения активное сотрудничество между государственными и частными медиа-структурами двух стран внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление этих связей.

Как сообщает Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешний политики Хикмет Гаджиев на встрече с заведующим отделом Администрации Президента Турции по связям с общественностью Фахраддином Алтуном и руководящими лицами ряда государственных и медийных структур в Стамбуле.

Хикмет Гаджиев отметил, что реализация совместных проектов во всех сферах, от телевидения до кино, разработка программ обмена специалистами, а также сотрудничество в области технологий сыграют важную роль в борьбе с кампанией очернения, проводимой против обеих стран.

Подчеркнув, что сегодня, как и вчера, Турция и Азербайджан выступают под лозунгом «Одна нация, два государства», президенты Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев демонстрируют этот подход не только на словах, но и на деле, Фахраддин Алтун отметил важность дальнейшего укрепления связей во всех сферах, сотрудничества между структурами двух стран по международным и региональным вопросам. Ф.Алтун сказал, что братские отношения между двумя странами в последние годы еще больше укрепились благодаря возрастанию проектов сотрудничества. Он довел до внимания, что расширение сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере медиа-связей и общественной дипломатии, объединение возможностей в этих направлениях играют важную роль для обеих стран.

Напомним, что основная цель визита — создать совместную медиа-платформу между Азербайджаном и Турцией, осуществить обмен новостями, специалистами и мнениями, в том числе расширить более активную популяризацию двух стран в мире посредством социальных медиа.

В состав делегации входят руководитель сектора информационного обеспечения Первого вице-президента Азербайджанской Республики Фархад Амирбеков, председатель Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ) Аслан Асланов, председатель Национального совета по телевидению и радио Исмет Саттаров, исполнительный директор Фонда государственной поддержи развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики (ГФПРСМИ) Ахмед Исмайлов, председатель Закрытого акционерного общества «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Ровшан Мамедов, генеральный директор Общественной телерадиокомпании (İTV) Балакиши Гасымов.

Делегацию сопровождают посол Азербайджана в Турции Хазар Ибрагим и генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева.