Хикмет Гаджиев: Армения старается вовлечь сторонние институты и организации в этот конфликт

Эксклюзивное интервью советника президента Азербайджана по внешней политике Хикмета Гаджиева для проекта Егора Куроптева Пограничная ZONA.

Е. Куроптев: Добрый день, в эфире спецпроект Пограничная ZONA. Сегодня мы говорим об очень напряженной ситуации на границе между Азербайджаном и Арменией, где вчера снова был открыт огонь. Армянская сторона обвиняет Азербайджан в агрессии против Армении. В свою очередь, Министерство Обороны Азербайджана сделало заявление, что возобновление огня – провокация Армении.

Мой гость – советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев. Господин Гаджиев, добрый день.

Х. Гаджиев: Добрый день.

Е. Куроптев: Скажите, пожалуйста, какая ситуация на данный момент и какова ваша позиция – кто начал эту атаку, кто был инициатором возобновления конфликта?

Х. Гаджиев: Начиная со вчерашнего дня, вооруженные силы Армении начали артиллерийский обстрел позиций Азербайджана. В результате этой атаки азербайджанские солдаты и несколько офицеров были убиты. Несколько – ранены. Это прямая провокация сил Армении, целью которой является эскалация на границе между странами и, в то же время – отвлечение внимания от внутренней ситуации в Армении.

Азербайджан всегда старается снизить напряжённость и обеспечить спокойную и безопасную ситуацию на границе.

Е. Куроптев: Скажите, пожалуйста, сколько солдат погибло с каждой стороны, если вы знаете?

Х. Гаджиев: Вчера, в результате артиллерийского огня со стороны Армении, четыре азербайджанских солдата были убиты и пятеро были ранены. Агрессивные военные действия со стороны Армении продолжаются. Азербайджан предпринял ответные оборонительные меры, чтобы остановить безответственную провокацию со стороны вооруженных сил Армении, нацеленную на эскалацию ситуацию в регионе.

Е. Куроптев: Армянская сторона заявляет, что Азербайджан начал эту агрессию. Что бы вы посоветовали экспертам, журналистам, международному сообществу, чтобы понять, кто в действительности был инициатором этой волны агрессии? Азербайджан говорит одно. Армения – другое. Кому мы должны верить и какие есть доказательства?

Х. Гаджиев: Факты говорят за себя. В первую очередь нужно смотреть, что происходит – нет никакой логики для Азербайджана начинать такие действия на границе. Азербайджан всегда поддерживал инициативы, направленные на де-эскалацию ситуации, чтобы обеспечить мир и безопасность на границе между Арменией и Азербайджаном.

Важно понимать, что граница между странами никак не связана с линией соприкосновения вооруженных сил Азербайджана и Армении, возникшей в результате оккупации Арменией Нагорного Карабаха и семи регионов Азербайджана. На линии соприкосновения вооруженные силы двух стран находятся лицом к лицу. Но на границе между Арменией и Азербайджаном, в целях снижения напряженности, Азербайджан планомерно развертывает государственные пограничные службы, чтобы демилитаризировать вопрос границы. Большая часть границы между странами, на протяжении Товузского и Газахского районов, сейчас находится под контролем пограничной службы Азербайджана.

С другой стороны, со стороны Армении, мы видим милитаризацию границы, развертывание тяжелых вооружений, включая артиллерию. В чем цель Армении в эскалации на границе? Первое: предпринимая такие шаги, Армения старается создать новый источник конфронтации, чтобы усилить напряжение в регионе и – чтобы отвлечь внимание от театра военных действий в Нагорном Карабахе.

Кроме того, такими военными «приключениями», Армения старается вовлечь сторонние институты и организации в этот конфликт, чтобы возложить ответственность на другие страны. Это общая стратегия, выбранная Арменией.

В то же время, нужно смотреть на внутриполитическую ситуацию в самой Армении. Как мы все видим, нынешнее правительство Армении сталкивается с большим количеством вызовов и трудностей, связанных с их действиями. Кроме того, в результате неэффективных действий армянских властей, коронавирус продолжает распространяться, а страна сталкивается с большим числом социальных и экономических проблем.

В такой ситуации, учитывая политику азербайджанофобии, для нынешних властей в Армении самое простое – это преподнести Азербайджан в качестве внешнего врага, отвлечь массовое внимание и перевести это внимание на происходящее на границе.

Е. Куроптев: Но давайте будем честными – мы очень часто слышим от наших азербайджанских друзей, экспертов, журналистов, как и от людей на улицах, которые вчера вышли в Баку, что азербайджанцы требуют начать войну против Армении. До этого – в апреле, мае, июне – мы слышали от азербайджанских экспертов, что в Баку не видят другого выхода решить Карабахский конфликт, кроме как начать войну. Поэтому, когда какие-то военные действия начинаются, более логичным кажется, что это Азербайджан их начал.

Х. Гаджиев: Мы должны разделять эти вещи. Есть распространенное мнение в Азербайджане, вызванное разочарованием от того, что урегулирование азербайджано-армянского конфликта не происходит. Не нужно также забывать, что в Азербайджане миллион беженцев и вынужденно перемещенных лиц. У них есть экзистенциальное право вернуться на их земли. Есть публичный запрос азербайджанского общества на возвращение нашей земли и возвращение перемещенных лиц в их дома.

Но власти Азербайджана, и это видно на любом примере, демонстрируют ответственную политику в плане разрешения конфликта на основе переговорного формата при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Но мы видим, что Армения старается подорвать переговорный процесс. Мы видим конфронтацию и новые провокации с их стороны на границе между странами, нацеленные также и на мирное население в приграничных районах. Мы видим все элементы того, что Армения старается усилить напряженность, чтобы избежать ответственности за разрешение конфликта, что в общей концепции переговорного процесса означает вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Чтобы этого не делать, мы видим со стороны Армении множество провокаций на границе между странами и на линии соприкосновения.

Да, вы правы, есть публичный запрос и от общества Азербайджана, и от властей. И, да, вы правы, что вчера были протесты, где люди требовали действий от властей Азербайджана… Но с другой стороны – мы видим очень ответственные шаги правительства Азербайджана, направленные на поиск решения этого конфликта. Мы верим, что переговорный потенциал формата Минской группы еще не исчерпан, но мы ожидаем более ответственных действий от Армении. Но ситуации на практике говорит об обратном. В том числе, вчерашняя провокация, предпринятая вооруженными силами Армении и использование артиллерии с целью обстрела азербайджанского поста на границе между странами – это еще одна демонстрация намерений Армении и еще одна демонстрация их лицемерия.

С одной стороны, они говорят, что хотят мирного разрешения конфликта, а с другой – они преднамеренно убивают азербайджанских солдат, создают новый источник конфронтации в регионе и – пытаются прятаться теперь за мирным урегулированием конфликта. Это неприемлемо. Это неприемлемо для правительства Азербайджана. Это неприемлемо для общества Азербайджана.

Е. Куроптев: Сегодня была созвана экстренная встреча ОДКБ. Что вы ожидаете от Кремля в связи с текущим конфликтом?

Х. Гаджиев: Россия – сосед Азербайджана. Россия и Азербайджан – стратегические партнеры. Россия также является сопредседателем Минской группы ОБСЕ. Когда этот инцидент произошел, мы проинформировали страны-сопредседатели Минской группы по дипломатическим и другим каналам.

Мы также ожидаем, что сопредседатели удвоят свои усилия, нацеленные на разрешение конфликта. Действия должны быть предприняты как можно скорее. Учитывая хрупкость ситуации, а также элемент дальнейшей дестабилизации, мы ждем, что Минская группа удвоит усилия по поиску урегулирования конфликта и, кроме того, поиску решения ключевого вопроса в этом урегулировании – началу вывода сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Ключ находится там. Фундаментальная основа конфликта – это оккупация, от которой страдает Азербайджан более двадцати лет.

Мы ждем от всех стран, как и от России, удвоения усилий по урегулированию конфликта и возвращению Армении к конструктивным переговорам, где Армения будет ответственным участником процесса. Мы также ждем, чтобы сопредседатели оказали давление на Армению с целью прекращения провокаций. Мы также ждем осуждения таких действий Армении со стороны всего международного сообщества. В том числе – осуждения оккупации азербайджанских территорий. Это неприемлемо, что Азербайджан страдает от оккупации уже практически тридцать лет.

Е. Куроптев: Президент Алиев сделал очень жесткие заявления о том, что вы сейчас говорили – о Минской группе и статусе переговоров между Арменией и Азербайджаном. Отложим в сторону происходящее сейчас. Мы все понимаем про вывод войск и прочие темы, но, к сожалению, или не к сожалению, это невозможно. Армения на это не пойдет. Каким вы видите компромиссное решение конфликта на данный момент, чтобы остановить войну, остановить убийство людей и выйти на дальнейшие переговоры?

Х. Гаджиев: Сегодня у нас состоялось заседание Совета безопасности Азербайджана под руководством президента Алиева, где президент еще раз подчеркнул факт, что действия Армении – это провокация. Также мой президент отметил, что, с одной стороны, Армения говорит о мирных переговорах, а с другой – Армения совершает такие провокации. Это лицемерие с их стороны. Это еще раз показывает нечестность Армении в процессе переговоров.

Недавно президент затронул тему роли Минской группы. Действительно, Минская группа ОБСЕ пытается демонстрировать какие-то действия, но мы не видим практических шагов с их стороны. Какие у нас ожидания от Минской группы и что они могут сделать сейчас? У нас есть дорожная карта урегулирования конфликта. Все должны придерживаться ее. Но мы видим, что нынешние власти в Армении пытаются уничтожить все, о чем мы договорились за последние десять или пятнадцать лет. Эта дорожная карта не идеальна и для Азербайджана, но в ее основе лежит поэтапное урегулирование конфликта. Только успех каждого реализованного шага может гарантировать дальнейшее продвижение. Но Армения избегает какой-либо ответственности. Они стараются привнести дополнительные условия и технические элементы в основу переговорного процесса. Но фундаментальный вопрос – какой будет первый шаг. Ключевая тема – это незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана.

Представьте, что в 21 веке существует возможность войны в Европе. Одна страна ОБСЕ оккупирует другую страну ОБСЕ. Солдаты сидят в траншеях. Это создает потенциал эскалации конфликта в любой момент. Факт военной оккупации должен быть исключен из контекста, и тогда мы перейдем к следующим шагам.

Е. Куроптев: Под первым шагом вы подразумеваете вывод войск из семи регионов?

Х. Гаджиев: Да, первый шаг должен быть таким. Армянские силы должны быть выведены с этих территорий. Это отправная точка, которую мы обсуждаем с армянской стороной и сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но армянская сторона пытается все это уничтожить. Включая сам формат переговоров, что неприемлемо. Формат существует, и мы все на него согласились. Дальше – суть переговоров. Мы также все согласились по сути, чтобы иметь возможность двигаться дальше.

Но сейчас очередь Армении начать делать практические шаги. Чтобы не делать такие шаги, мы видим, как армянская сторона создает разного рода провокации, как на линии соприкосновения, так и на границе между странами. Армения очень хорошо понимает, что на них лежит основная ответственность за обеспечение вывода войск. Это также следует из резолюции Совбеза ООН, по которой Армения обязана немедленно вывести свои силы с наших оккупированных территорий.

Существует и ответственность Минской группы ОБСЕ. Они тоже должны следовать своему мандату. По мандату Минской группы, они должны обеспечить выполнение Заключительного Хельсинского Акта. Также их мандат исходит из резолюции Совбеза ООН. В Минской группе три страны-члена Совбеза ООН, которые несут ответственность за международную стабильность и безопасность. Они не должны позволять, чтобы в 21 веке одна страна осуществляла военную оккупацию другой.

Минская группа должна оказать политическое и дипломатическое давление на Армению, чтобы посадить Армению за стол переговоров. Армения должна наконец понять свою ответственность. Должен быть положен конец безнаказанности Армении с точки зрения оккупации и других преступлений, которые они совершили против Азербайджана. Азербайджан верит, что у мирного урегулирования есть потенциал, но ключевая ответственность лежит на Армении.