«Армения до сих пор продолжает проводить политику минирования. И международное сообщество было проинформировано об этом”.

Об этом сообщил журналистам помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в рамках конференции в Шуше до сведения общественности доводится также наша повестка гуманитарной помощи: “В частности, участники мероприятия были проинформированы о политике вандализма, проводившейся Арменией в период оккупации. На протяжении всего пути они видели разрушенные территории. Также предоставляется подробная информация о проводимой Арменией на протяжении этих лет политике минирования, о гуманитарных проблемах, с которыми сталкивается Азербайджан из-за этого, а также о проблемах, связанных с разминированием”.

Х.Гаджиев отметил, что недавно в рамках операции ”Возмездие» Азербайджанская армия взяла под контроль некоторые военные посты в Кяльбаджар-Лачынском направлении: «Только в одном месте было обнаружено более 900 противопехотных мин, которые были изготовлены в Армении в 2021 году. Это еще раз свидетельствует о том, что Армения лицемерно продолжает политику минирования».