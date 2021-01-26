Хикмет Гаджиев: «62 вооруженных армянина относятся к другой категории пленных»

«После подписания известного заявления от 10 ноября 62 вооруженных армянина, перешедших госграницу Азербайджана, преследовали цель атаковать позиции Азербайджана и даже взяли с собой определенную технику: «Эти лица не военнопленные, они относятся к другой категории пленных. После подписания заявления Азербайджан передал армянской стороне около 1200 тел армянских военнослужащих».

Как сообщает Report, об этом на мероприятии, модератором которого стал директор Евразийского центра при «Атлантическом совете», экс-посол США в Украине Джон Хербст, заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы центра и аудитории.