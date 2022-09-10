В мировом рейтинге хэштег #Shusha установился на 2-м месте после новостей о смерти королевы.

Как сообщает АПА, очередной визит в город Шуша в течение трех дней, начиная с 8 сентября 2022 года, представителей НПО, руководителей страниц и каналов в социальных сетях, блогеров, а также других общественно-политических активистов, а также визит около 40 международных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур стали причиной распространения публикаций в социальных сетях на разных языках.

За день 538 материалов, опубликованных в социальных сетях, были доведены до 3,4 млн. пользователей, а в общей сложности до 7 млн. пользователей, которые просмотрели и прочитали их до конца. Эти материалы стали трендом социальных медиа как самые распространяемые темы об Азербайджане и городе Шуша.

В центре внимания были история, культура, памятники города Шуша, восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре, дорогая память наших шехидов, сила нашей армии, единство азербайджанского народа и успешная политика Победоносного Верховного Главнокомандующего.