Актер Харрисон Форд получил почетную Золотую пальмовую ветвь за жизненные достижения на Каннском кинофестивале 2023 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Форд получил ветвь, когда был на фестивале, посвященном презентации фильма Lucasfilm «Индиана Джонс и колесо судьбы». Награду актеру вручила каннский режиссер Айрис Кноблох.

«Говорят, когда ты на пороге смерти, перед твоими глазами проносится вся твоя жизнь, и я только что увидел, как моя жизнь пронеслась перед моими глазами», — сказал Форд, увидев на большом экране ролик, на котором запечатлены роли в популярных фильмах за всю его жизнь.