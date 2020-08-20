Харманджи удовлетворена мерами, принимаемые в связи с коронавирусом в Азербайджане

«Не нужно забывать о том, что коронавирус будет преследовать нас как минимум 1-2 года, а может и дольше».

Как сообщает АПА, об этом сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что есть надежда, что вакцина будет найдена, но еще нет конкретных доказательств: «Даже если вакцина будет найдена, на то, чтобы сделать ее общедоступной, может потребоваться какое-то время. Поэтому нужно соблюдать правила гигиены.

В этом случае страны смогут продолжить борьбу с заболеванием, введя ужесточенный карантинный режим в отдельных регионах, селах. В Азербайджане введена система зон заражения и здесь риск заражения в некоторых районах считается более высоким по сравнению с другими. В этих регионах введены более жесткие меры. В этом плане ВОЗ считает принимаемые меры правильными».