Харманчи: Азербайджан уже и сам закупает тесты

«Число инфицированных коронавирусом превысило 1 миллион. Постепенный рост числа инфицированных ожидался, так как заражение стремительно увеличивается. Думаю, что число инфицированных вирусом, возможно, даже превзошло наши прогнозы».

Как сообщает АПА, об этом заявила руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманчи.

По ее словам, в настоящее время, вводя карантин, многие страны мира стремятся снизить темпы распространения вируса: «Нужно соблюдать правила, рекомендации, быть внимательными».

Х.Харманчи добавила, что в начальной стадии распространения заболевания ВОЗ помогала правительству Азербайджана в приобретении диагностических тестов.

«Тогда приобрести тесты было сложнее, а сейчас сделать это легче. Правительства уже сами могут приобретать тесты. Мы не очень помогаем правительству Азербайджана в связи с тестами, правительство закупает больше тестов», — подчеркнула она.