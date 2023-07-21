Связанные с КНР хакеры взломали электронную почту американского посла в Пекине Николаса Бернса и, вероятно, получили доступ к сотням тысяч писем властей США, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Связанные с Пекином хакеры получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса. Считается, что хакеры получили доступ к по меньшей мере сотням тысяч электронных писем официальных лиц США», — сообщили собеседники издания.

Отмечается, что хакеры также могли взломать учетную запись электронной почты чиновника, который курирует восточноазиатское направление в Госдепартаменте США.