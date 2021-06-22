Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу подписал контракт с итальянским «Интером».

Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба миланского клуба.

Контракт с 27-летним игроком рассчитан до 30 июня 2024 года. Чалханоглу перешел в «Интер» на правах свободного агента, так как его соглашение с «Миланом» истекает 30 июня.

Чалханоглу в минувшем сезоне провел 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил четыре мяча и сделал десять результативных передач. Он выступал за «Милан» с 2017 года. Ранее футболист играл за германские «Байер», «Карлсруэ» и «Гамбург».

В составе сборной Турции полузащитник провел 53 матча и забил 13 мячей. На текущем чемпионате Европы сборная Турции проиграла все три матча на групповом этапе, Чалханоглу отметился голевой передачей и заработал две желтые карточки.

«Интер» стал чемпионом Италии прошедшего сезона, «Милан» занял второе место. Обе команды выступят на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.