Хафтар ввел бесполетную зону над аэропортом Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила со среды бесполетную зону над Триполи, распространив ее и на воздушное пространство над единственным действующим там международным аэропортом Митига. Об этом, как передает новостной портал Al-Watan, заявил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари.

«ЛНА объявляет о расширении ранее обозначенной бесполетной зоны в западном регионе, включив в нее аэропорт Митига и его военный аэродром в Триполи, — сказал он, отметив, что распоряжение вступает в силу с 21:00 по местному времени (22:00 по бакинскому) среды. — Призываем все авиакомпании учитывать это и неукоснительно следовать запрету, чтобы не подвергать свои самолеты риску уничтожения». (ТАСС)