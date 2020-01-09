Хафтар ввел бесполетную зону над аэропортом Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара расширила со среды бесполетную зону над Триполи, распространив ее и на воздушное пространство над единственным действующим там международным аэропортом Митига. Об этом, как передает новостной портал Al-Watan, заявил официальный представитель ВС генерал Ахмед аль-Мисмари.

«ЛНА объявляет о расширении ранее обозначенной бесполетной зоны в западном регионе, включив в нее аэропорт Митига и его военный аэродром в Триполи, — сказал он, отметив, что распоряжение вступает в силу с 21:00 по местному времени (22:00 по бакинскому) среды. — Призываем все авиакомпании учитывать это и неукоснительно следовать запрету, чтобы не подвергать свои самолеты риску уничтожения». (ТАСС)

| 2020-01-08T23:21:48+00:00 9 января 2020, 04:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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