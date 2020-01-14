Хафтар объяснил, почему не подписал соглашение о прекращении огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву без подписания соглашения о прекращении огня с действующий в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.

«Проект [соглашения] игнорирует многие из требований ливийской армии», — приводит его слова во вторник телеканал Al Arabiya.

Как сообщал ранее телеканал Sky News Arabia, Хафтар на непрямых встречах в Москве настаивал на вводе его сил в Триполи и формировании правительства национального единства, которое получило бы вотум доверия заседающего в Тобруке парламента. Фельдмаршал также призывал к международному мониторингу за соблюдением режима прекращения огня без какого-либо участия Турции и требовал безоговорочного вывода «привезенных из Сирии и Турции» наемников.(ТАСС)

| 2020-01-14T09:11:12+00:00 14 января 2020, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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