Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ушел из индустрии смешанных единоборств (ММА). Об этом ТАСС сообщили три осведомленных источника.

По утверждению собеседников агентства, боец решил больше времени проводить с семьей. Отныне он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах, уточнил источник.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.