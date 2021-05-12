Гюнай Мамедова: «Советую отказаться от обычных шампуней, приобретаемых в маркете, и переходить на аптечные»

Интервью с врачом дерматологом- трихологом, специалистом в области косметологии и лазерной технологии — Гюнай Мамедовой.

— Какие методы используются трихологами для изучения​ ​ общего состояния волос?

— Для того чтобы установить точный диагноз. Сначала нужен сбор анамнеза. После опираясь на жалобы пациента назначаем лабораторную диагностику.

Ну и, конечно же, трихоскопия.

​Иначе говоря, компьютерная диагностика волос) — это неинвазивный современный метод визуального исследования структуры волос и кожи головы при помощи специального прибора — трихоскопа.

— С чем связано выпадение волос и как его предотвратить?

— Причинами возникновения может быть:

— стрессовый фактор;

— авитаминоз, недостаточность микроэлементов ;

​ — гормональный дисбаланс;

— острые перенесенные заболевания;

— аутоимунные заболевания;

— период менопаузы;

— период лактации (данный пункт относится к физиологическим состояниям организма) и др.

Все индивидуально. В области трихологии также существует ряд болезней.

И одна из наиболее часто встречаемых — это алопеция. Она бывает:

-диффузная;

-очаговая (гнездная);

— андрогенетическая.

У каждой индивидуальная причина возникновения.

— Наследственный фактор имеет значение или все же​ ​ можно избежать данной проблемы при помощи своевременного ухода за кожей головы?

— К сожалению, да. Генетика играет роль. Но, это относится только к антрогенетической алопеции.

Можно лишь отсрочить запуск этой болезни, при помощи мезотеропии и приема лекарственных средств.

Ну, и самое главное, своевременное обращение пациента к специалисту. Как многие считают » само пройдет » — является лишь самообманом.

Чем раньше заметили проблему — тем лучше и есть шансы ее «отложить».

— Какие процедуры самые действенные при выпадении волос?

— Нет определенной процедуры, которая подойдет всем, кто столкнулся с проблемами волос.

Самое главное выявить причину выпадения, поставить диагноз и планировать лечение.

Обычно в практике используются мезотерапевтические процедуры, и даже в этой процедуре к каждому пациенту свой индивидуальный подход.​

— Какие натуральные продукты вы бы посоветовали использовать в повседневном рационе для профилактики выпадения волос?

— Нет какой-то особенной формулы. Важно сочетание сбалансированного питания.

В рационе обязательно должны присутствовать незаменимые аминокислоты.(мясо, яйца, рыба и тд.) Без них время фазы анагена (основная фаза роста волос) сокращается в два раза.

— А, как обезопасить себя при сезонном выпадении?​ ​Ведь именно в этот период есть риск распрощаться с густой шевелюрой.

— Своим пациентам всегда рекомендую​ за месяц до предстоящей осени или весны подготовить свой организм заранее. Т.е восполнение недостающих витаминов в организме, микроэлементов (назначение которых, только после лабораторной диагностики) и инъекционные процедуры.

— Натуральные​ ​ и эфирные масла — за или против?

— Однозначно против. Многие с фанатизмом втирают в кожу головы всевозможные масла, названия которых вычитали на просторах интернета. Не понимая, что перенасыщение ими — дает обратный эффект.

— Бад и витамины — эффективны? Какие витамины обычно отсутствуют в организме человека при данной проблеме?

— Бесспорно эффективны. Однако нужно знать меру, и подбирать правильную дозировку. Именно ту, в которой нуждается организм.

Как говорил Парацельс «Все есть яд, и ничто не лишено ядовитости». Все определяет доза.

В практике очень часто я сталкиваюсь с дефицитом витамина D, недостаточность железа и, конечно же, магния.

— Какими шампунями посоветуете пользоваться?

Правда ли, что шампуни от выпадения волос — не более чем маркетинговый трюк?

— Увы, это самый настоящий маркетинговый ход, где на каждом шагу рекламные стенды обещают вам остановить выпадение. От выпадения волос — шампунь бессилен.

Лечебный шампунь может успокоить зуд, шелушение(перхоть) и тд. Но, не вылечит выпадение. Эта проблема обычно исходит из организма.

Советую отказаться от обычных шампуней, приобретаемых в масс маркете и переходить на аптечные. Они менее агрессивные и не нарушат Ph вашей кожи.

Эта рекомендация больше подходит тем, кто подвержен аллергическим реакциям.

— Говорят, человек для густоты волос должен расчесывать их не менее 100 раз на дню. Это миф или правда?

— Это необязательно. Но, если выпадение составляет до 100 волос в день — это не повод для переживаний.

— Ваш совет по уходу за​ ​ волосами?

— Волосяная фолликула — это индикатор того, каково «самочувствие » вашего организма. Не относитесь к этому с равнодушием, если замечаете изменения.

И дам пару действенных советов:

— своевременно обращайтесь к специалисту (если отмечается интенсивное выпадение);

— здоровый сон;

— сбалансированное питание;

— минимум стресса.