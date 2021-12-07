Руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Хали лова за вклад в поддержку диаспорской деятельно сти и за дизайнерские проекты «Карабах – это Азербайджан!» и «Карабах», которые с успехом былипредставлены на международных подиумах, отмечена специальным дипломом Союза азербайджанских женщин Европы «Ana Vətən» (Нидерланды).

Как сообщает #, диплом вручен за вклад в поддержку диаспорской деятельности.

Мероприятие прошло в офисе Общереспубликанского молодежного движения DAVAM в рамках встречи представителей азербайджанской диаспоры Нидерландов с деятелями культуры и представителями общественности.

В мероприятии приняли участие председатель Союза азербайджанских женщин Европы «Ana Vətən», координатор (представитель) Координационного совета азербайджанцев Нидерландов и Бельгии Маиса Агамирзаева, председател ь Азербайджанского дома в Нидерландах Эльхан Миргашимлы, председатель Информационного центра диаспоры Тогрул Аллахверди и депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы, представители культуры и общественности.