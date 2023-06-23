Помилованный президентом Грузии генеральный директор оппозиционного канала Mtavari Ника Гварамия вышел на свободу минувшей ночью.

Он пробыл в тюрьме год и один месяц.

У тюрьмы Гварамия встречала толпа людей -члены семьи, друзья, сотрудники телеканала, представители оппозиции и активисты.

Здесь же Гварамия дал пресс-конференцию, призвав президента Саломе Зурабишвили сделать следующий шаг и помиловать Михаила Саакашвили.

«Я не ожидал помилования сегодня, вот честно не ожидал, что меня выпустят. …Думаю, президент на самом деле сделала это не для меня, она сделала это для своей страны. Это действительно добавляет ей достоинства», — сказал Гварамиа.

Также он принёс извинения Саломе Зурабишвили за свои прошлые оскорбления в ее адрес, признав, что это было отвратительно.

Гварамия сообщил, что не собирается возвращаться на пост генерального директора телеканала, оставшись учредителем – руководить продолжит Георгий Габуния. Но первое, что Гварамия сделал ночью – поехал на телеканал Mtavari, к своей команде. (newsgeorgia.ge)