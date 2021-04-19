Гутерриш считает, что 2021 год станет поворотным в борьбе с изменением климата

Текущий год станет ключевым для действий по предотвращению необратимого изменения климата. Об этом заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе презентации доклада «Глобальный климат» Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Гутерриш назвал данные доклада крайне тревожащими. «Этот год должен стать годом действий, годом «сделай, несмотря ни на что», — призвал глава ООН. — Это действительно поворотный год для истории человечества».

«Мы стоим на грани пропасти, — предупредил генсек. — Последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений». Он обратил внимание, что в июне 2020 года «температура в российском Верхоянске достигла 38 градусов, что стало самой высокой зарегистрированной температурой за полярным кругом».

В связи с этим Гутерриш призвал «страны «Большой семерки» на саммите в июне заявить о выделении $100 млрд для финансирования действий по остановке изменений климата».