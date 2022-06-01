Организация Объединенных Наций (ООН) призывает к скорейшему обмену пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал ситуацию со сдавшимися в плен украинскими военными на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«ООН была вовлечена в эвакуацию гражданских лиц с «Азовстали». ООН напрямую не была вовлечена в эвакуацию военных, потому что это не наша компетенция. На чем мы настаивали, так это на необходимости проведения как можно скорее обмена пленными, чтобы эта проблема была разрешена определенным образом», — ответил Гутерриш на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон.