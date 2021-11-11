Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен работать с США по вопросу выдачи виз делегациям стран в ООН. Об этом заявил в среду ТАСС представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, комментируя призыв запустить механизм арбитража из-за проблем с выдачей виз дипломатам РФ в ООН.

«Генеральный секретарь ООН и юридический совет ООН были очень обеспокоены существующими проблемами вокруг соглашения о штаб-квартире, особенно в вопросе о визах, и обсудили с принимающей стороной и затронутыми странами-членами на высоком уровне возможные и своевременные решения», — отметил он.

Дюжаррик добавил, что соответствующая позиция генерального секретаря была изложена на заседании комитета по взаимодействию со страной пребывания. «Мы продолжим тесно взаимодействовать с принимающей страной и затронутыми странами-членами», — добавил он.(ТАСС)