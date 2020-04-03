Гутерреш выступит в СБ ООН о ситуации с коронавирусом

Генсек ООН Антониу Гутерреш намерен проинформировать СБ ООН о ситуации с коронавирусом на следующей неделе.

Ранее девять членов СБ ООН запросили проведение заседания Совбеза по теме коронавируса и попросили, чтобы Гутерреш принял участие в нем.

Сейчас все заседания СБ ООН проходят в формате видеосвязи из-за угрозы коронавируса.

«Я только получил приглашение от председателя Совета Безопасности… проинформировать Совет, что я и сделаю, думаю, на следующей неделе», — сказал Гутерреш в ходе брифинга по видеосвязи.

| 2020-04-03T19:17:42+00:00 3 апреля 2020, 20:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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