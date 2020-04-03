Гутерреш выступит в СБ ООН о ситуации с коронавирусом

Генсек ООН Антониу Гутерреш намерен проинформировать СБ ООН о ситуации с коронавирусом на следующей неделе.

Ранее девять членов СБ ООН запросили проведение заседания Совбеза по теме коронавируса и попросили, чтобы Гутерреш принял участие в нем.

Сейчас все заседания СБ ООН проходят в формате видеосвязи из-за угрозы коронавируса.

«Я только получил приглашение от председателя Совета Безопасности… проинформировать Совет, что я и сделаю, думаю, на следующей неделе», — сказал Гутерреш в ходе брифинга по видеосвязи.