Гудаури или Бакуриани: что предпочитают туристы из Азербайджана и почему

Горнолыжный сезон в самом разгаре, а это значит, что поклонники экстрима стоят перед выбором новой, либо уже полюбившейся и изученной локации для отдыха. Этот обзор # будет полезен тем, кто предпочитает покорять склоны самых популярных горнолыжных курортов Грузии – Гудаури и Бакуриани.

Корреспондент # отправился в пресс-тур по приглашению Администрации туризма Грузии, выяснил все преимущества отдыха в Гудаури и Бакуриани. В ходе поездки мы получили ответы на самые популярные у азербайджанских туристов вопросы и в качестве итога готовы поделиться собственными лайфхаками.

ГУДАУРИ

Гудаури предпочитают, главным образом, молодежь и асы горнолыжного катания. Курорт расположен в Казбегском районе Грузии, всего в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 м, вблизи Крестового перевала. Главная достопримечательность Гудаури – и хели-ски, спуск на лыжах по склону после прыжка с вертолета.

Как рассказал # Нико Чкареули, глава департамента курорта Гудаури, стоимость этого вида развлечения составляет 3200 евро за 4 пассажиров в вертолете. За 300 лари (175 AZN) можно совершить полет на параплане с инструктором.

В Гудаури 24 трассы общей протяженностью более 50 км. Есть трассы для новичков, детей, любителей, профессионалов и экстремалов. Подъемники курорта могут одновременно обслуживать 11000 людей. Нижняя станция подъемника находится на высоте 1990 метров, верхняя – 3000.

Wi-Fi вдоль трасс и подъемников бесплатен для всех.

Новшеством этого сезона стали три новые канатные дороги, одна из которых ведет в направлении Гудаури – Коби с конечной станцией на вершине горы 3006 метров, откуда открывается изумительная панорама. Если повезет с погодой, то именно эта точка станет лучшей локацией, открывающей вид на заснеженную вершину Казбека.

Нико Чкареули подчеркивает, что одним из приоритетов деятельности курорта является его безопасность. С этой целью в этом году курорт запустил противолавинную систему на трассах повышенного риска. Канатные дороги оснащены повышенной страховкой и в случае проблем с электричеством продолжат работу в альтернативном режиме. В течение всего дня трассы Гудаури мониторят ски – патрули, в состав которых входят 16 профессиональных полицейских, а также бригада спасателей. В случае любого ЧП в Грузии также можно звонить на 112 – это номер чрезвычайного и оперативного центра, который оказывает помощь людям, терпящим бедствие, и работает 24 часа в сутки.

В Гудаури огромное количество отелей, апартаментов и хостелов. Цена начинается от 30-50 лари (17-29 AZN) за ночь. Наиболее выгодно остановиться в отелях, имеющих непосредственный доступ в SKI депо, к примеру, в Марко Поло Гудаури.

Что касается лыжного оборудования, то его с успехом можно взять напрокат, как в прокатных центрах при отелях, так и в специальных пунктах, при том, что цены будут заметно отличаться от бакинских: к примеру, полный комплект экипировки и снаряжения лыжника обойдется всего в 60 лари (35 AZN).

Пик сезона в Гудаури, по словам Чкареули, приходится на новогодние праздники и далее на февраль, но вплоть до закрытия (до конца апреля) Гудаури неустанно принимает все новых и новых посетителей, до 500 тысяч человек за зимний сезон.

В планах курорта – строительство новых трасс и подготовка к Чемпионату мира по фристайлу и сноуборду, который пройдет в Грузии в 2023 году.

Итог: в Гудаури стоит отправиться, чтобы увидеть Казбек, насладиться безветренной погодой и крутыми склонами с качественным снегом, сделать потрясающие фотографии, а также, если позволяют возможности и опыт, испытать незабываемые впечатления от вне трассового спуска по целинному снегу с помощью хели-ски.

БАКУРИАНИ

Горноклиматический курорт Грузии на северных склонах Триалетского хребта расположен в 37 км от города Боржоми и в 180 от столицы Грузии на высоте 1700 метров.

Главная изюминка – лесистые хвойные склоны. Расположение Бакуриани на пересечении географических зон сделало природу этого курорта чрезвычайно разнообразной и привлекательной для туристов. Здесь расположены горы и ущелья, лиственные и хвойные леса, озера и родники, здесь теплей, чем в Гудаури, и более благоприятные условия для семейного отдыха с детьми.

Основные трассы Бакуриани — Дидвели, Татра, Митарби, Кохта и 25-метровка для начинающих лыжников. Их общая длина составляет 18 километров, а высота самого большого склона 2700 метров над уровнем моря. На первой станции построена небольшая детская площадка и отсюда же функционирует трасса для санного спорта.

Среди любителей бега на лыжах большой популярностью пользуется подъем на лыжах на перевал Цхрацкаро, что в 13 км от Бакуриани, на высоту 2454 метров. Открытие нынешнего сезона ознаменовалось тремя новыми канатными дорогами и ареалами для катания на лыжах. В ближайших планах – строительство новых. Так же, как и в Гудаури – это часть программы по подготовке к Чемпионату мира по фристайлу и сноуборду — 2023.

В интервью # Леван Гегешидзе, — директор департамента Бакуриани рассказал, что азербайджанцы очень любят приезжать именно в Бакуриани.

«Очень много туристов приезжают из Баку большими семьями, с детьми, для которых у нас есть большой выбор развлечений, помимо катания на лыжах», — рассказывает он, подчеркивая, что одновременно курорт способен принять до 22 тысяч людей. В прошлом году курорт посетили 180 тысяч человек.

Стоимость проката лыжного снаряжения в Бакуриани ниже, чем в Гудаури, и составляет всего 30 лари (17 AZN).

Одним из главных преимуществ отдыха в Бакуриани является его непосредственная близость (всего 35 км) от еще одного популярного курорта – Боржоми, куда можно отправиться на прогулку и вернуться в тот же день. И самый оригинальный способ сделать это с помощью старинного поезда — аттракциона «Кукушка», курсирующего по узкоколейной железной дороге. Всего за 2 лари (1,16 AZN) под неспешный стук колес взору отрываются сказочные пейзажи, налюбоваться которыми будет явно недостаточно за 2,5 часа, за которые проходит свой путь легендарная «Кукушка».

В интервью # Кэти Берозашвили, специалист по туризму Боржомского муниципалитета рассказала, что поезд курсирует регулярно на протяжении всего года 2 раза в день:

«Из-за большого потока туристов зимой почти не бывает свободных мест. «Кукушка» завораживает своих пассажиров невероятно красивыми пейзажами на протяжении всего маршрута. Мы получаем многочисленные отзывы от туристов, которые неустанно благодарят нас за этот поезд», — говорит она.

Воспользовавшись прибытием в Боржоми и прогулявшись по центральному парку, где находится знаменитый источник целебной минеральной воды, можно отправиться в живописный парк Ликани, где расположен летний дворец Царской династии Романовых. В настоящий момент дворец находится на реставрации.

Как рассказала # гид Марика Богверадзе, по окончании реставрационных работ планируется открытие на базе дворца Государственного музея царской семьи. Внутри здания будут размещены экспонаты той эпохи и личные вещи семьи Романовых.

Еще одна местная достопримечательность — старинный железный мост через Куру. Неподалеку от Боржоми находится действующий мужской монастырский комплекс «Тимотес Убани», основанный в XIII веке.

Итог: Бакуриани будет более привлекателен для поклонников семейного отдыха, а также для людей, которые хотели бы совместить экстрим с пользой для здоровья, чередуя спуски на лыжах и сноуборде с прогулками по знаменитым паркам с целебными источниками.