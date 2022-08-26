Предстоящая зима будет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газю

Об этом во время традиционного вечернего обращения к народу заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он отметил, что цена голубого топлива пробила отметку в 3300 долларов за тысячу кубометров.

По словам Зеленского, Украина сделает все, чтобы подготовиться к надвигающимся холодам.

«А он (зимний период) действительно будет самым сложным в нашей истории», — сказал президент.

Также Зеленский отметил, что ситуация с газом является «очень опасной и очень острой».