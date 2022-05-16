Грузия выразила протест организаторам песенного конкурса ”Евровидение — 2022″, сообщают грузинские СМИ.

Поводом для протеста стало изменение результатов голосования национального жюри Грузии в пользу Украины.

“В настоящее время в Европейском вещательном союзе (EBU) проводится расследование. Мы ожидаем, что результаты будут объявлены в ближайшее время”, — говорится в сообщении Общественного вещателя.

Национальное жюри Грузии присудило представителю Украины 12 баллов. Однако организаторы конкурса озвучили в эфире цифру 6, а 12 баллов досталось Великобритании.

В EBU сообщили, что были выявлены неверные схемы с голосованием в 6 странах, включая Грузию, в связи с чем результаты голосования национальных жюри были признаны сомнительными.