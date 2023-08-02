Грузия с 1 августа ввела ограничения на экспорт в Россию автомобилей, ввезенных в страну из США.

Об этом сообщает # со ссылкой на службу доходов Минфина республики.

«С 1 августа введены ограничения на экспорт/реэкспорт машин, ввезенных на территорию Грузии из США, а ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, будут введены с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным статистического ведомства Грузии, с января по июнь из этой страны в Россию было вывезено более 3,7 тыс. легковых автомобилей на сумму $52 млн.