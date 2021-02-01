Грузия возобновляет регулярное международное авиасообщение

Регулярное авиасообщение по всем направлениям с понедельника возобновляется в Грузии. Международные полеты были прерваны в стране с марта 2020 года из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Решение о возобновлении авиарейсов было принято правительством республики 22 января в связи с улучшением эпидемической ситуации. Ряд зарубежных авиакомпаний, среди которых Air Arabia («Эйр Арабия»), FlyDubai («Флай-Дубай»), Pegasus Airlines («Пегасус эйрлайнз»), SkyUp Airlines («Скай-ап эйрлайнз»), «Международные авиалинии Украины», уже заявили, что восстанавливают регулярные полеты в Грузию.