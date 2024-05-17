После террористической атаки на посольство Азербайджана в Иране в январе прошлого года возобновляет работу дипломатического представительства нашей страны в Иране.

Об этом сообщает МИД Азербайджана.

За последние несколько месяцев в рамках контактов и переговоров между официальными лицами и соответствующими учреждениями двух стран ожидания нашей страны были доведены до иранской стороны, была проведена соответствующая работа по переводу нашего посольства в новое, более безопасное место, отвечающее всем требованиям.

В результате проведенной работы уже определено новое место расположения посольства. В настоящее время в указанном месте и здании принимаются соответствующие меры с целью создания необходимых условий для посольства. После завершения работ планируется возобновление деятельности посольства нашей страны на новом месте.