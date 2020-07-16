Грузия увеличила импорт электроэнергии из Азербайджана

Наша страна остается не только ведущим экспортером газа в соседнюю Грузию, но закрепляет за собой позиции главного поставщика электроэнергии, что, безусловно, укрепляет традиционно дружественные двусторонние связи.

Так, по итогам первого полугодия эта соседняя страна импортировала 787,05 млн кВт/ч электроэнергии из Азербайджана, цитируют грузинские СМИ Коммерческого оператора системы электроснабжения Грузии (ESCO). Азербайджан также осуществил транзит электроэнергии через Грузию в Турцию в объеме 82,22 млн кВт/ч. При этом вторым основным поставщиком электроэнергии в Грузию за отчетный период стала Россия (371,08 млн кВт/ч).

В комментариях # грузинский аналитик Гела Васадзе, сообщил, что Грузия не только импортирует электроэнергию, но занимается ее экспортом, что в целом с точки зрения профицита производства электроэнергии в стране создает предпосылки для появления так называемого единого электроэнергетического пояса, охватывающего Азербайджан, Иран и Грузию.

«В Грузии имеется профицит производства электроэнергии и создание единого электроэнергетического пояса между Грузией, Азербайджаном и Ираном крайне выгодно для нашей страны с экономической точки зрения», — сообщил Васадзе. Что касается политической составляющей проекта, по данным собеседника, энергетический пояс, безусловно, окажет позитивный эффект в достижении стабильности.

«Мы живем в таком регионе, что каждый региональный проект является кирпичиком в деле мира и стабильности, — сообщил он. — По гидроресурсам Грузия занимает ведущее место в регионе. Уже более десяти лет в стране осуществляется программа строительства малых и средних электростанций, не говоря уже о планах строительства Худони ГЭС, которые, правда, тормозятся определенными силами. Однако рано или поздно эта станция будет построена, что изменит энергетическую карту всего региона».

Со слов эксперта, проект ключевой региональной значимости разворачивается на фоне санкций США к Ирану, однако, как повлияет данный фактор на реализацию планов в упомянутом направлении, пока неизвестно. «Политическая подоплека имеется в виде санкций США против Ирана. При этом важно, чтобы наши власти объяснили союзникам, насколько важен данный проект для региона, в том числе с точки зрения его огромного вклада в достижение мира и стабильности на Южном Кавказе, — отметил собеседник. — Станут ли санкции препятствием, и как они будут преодолеваться, покажет время».

Тем временем, по данным Министерства энергетики Азербайджана реализация энергетического коридора Азербайджан-Иран-Грузия выступает одним из наших приоритетов. Нынешняя техническая мощность импорта-экспорта электроэнергии между энергосистемами Азербайджана и Грузии составляет 650 мегаватт, между энергосистемами Азербайджана и Ирана — 400 мегаватт. Принимаются меры по расширению данных мощностей, также ведутся переговоры по развитию энергетического коридора Азербайджан-Иран-Грузия.

По мнению специалистов, упомянутая инициатива, помимо своих экономических преимуществ, послужит достижению положительных подвижек для региональной стабильности. Васадзе также отметил, что такого рода региональные проекты закладывают основу мира и стабильности. К тому же по гидроресурсам соседняя страна занимает далеко не последнее место, и этот потенциал ложится в основу масштабного программного строительства малых и средних электростанций на протяжении уже десяти лет. К этому стоит добавить, что согласно позиции Министерства энергетики нашей страны, реализация энергетического коридора Азербайджан-Иран-Грузия выступает одним из наших приоритетов.

К тому же текущая техническая мощность импорта-экспорта электроэнергии между энергосистемами Азербайджана и Грузии составляет 650 мегаватт, между энергосистемами Азербайджана и Ирана — 400 мегаватт. Принимаются меры по расширению данных мощностей, также ведутся переговоры по развитию энергетического коридора Азербайджан-Иран-Грузия.

Напомним, что Грузия также с 2006 года практически полностью обеспечивает свои потребности в природном газе за счет импорта из Азербайджана. Что касается закупок российского газа, то в последние годы они составляли менее 5% от годового потребления республики. Согласно данным Минэнерго Грузии, в 2020 году Тбилиси планирует закупить 2,573 млрд кубометров газа, из них доля импорта из Азербайджана составит 2,347 млрд кубометров, из России — 200 млн кубометров. В 2019 году экспорт газа в Грузию из России составил 162 млн кубометров, в 2018-м — 39 млн кубометров, в 2017-м — 135 млн кубометров.