Италия импортировала из Азербайджана 758,7 миллиона кубометров природного газа в августе 2023 года по сравнению с 743,2 миллиона кубометров в июле, сообщили в статистическом управлении Европейского союза – Eurostat.

Таким образом, объем экспорта газа из Азербайджана в эту страну вырос почти на 2,09 процента в месячном исчислении.

Всего за восемь месяцев 2023 года Италия импортировала из Азербайджана 6,02 миллиарда кубометров газа на общую сумму 3,3 миллиарда евро.

Стоимость импорта только в августе составила 252 миллиона евро по сравнению с 259,4 миллиона евро в июле, показав почти 2,9-процентное снижение.

Отметим, что с января по август 2023 года Азербайджан экспортировал в Европу 7,6 миллиарда кубометров природного газа, что означает 9-процентный рост в годовом исчислении. За этот период Азербайджан экспортировал 6,7 миллиарда кубометров природного газа, в том числе 3,8 миллиарда кубометров по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию и 1,5 миллиарда кубометров в Грузию.

Азербайджан поставляет газ в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который является частью Южного газового коридора. Его пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров в год.