В Тбилиси проходит масштабная акция протеста.

Как сообщает Грузия Онлайн, различные неправительственные организации Грузии, политические партии, студенческие движения проводят в Тбилиси шествие в знак протеста против повторного представления в парламент правящей партией «Грузинская мечта» законопроекта «О прозрачности иностранного влияния».

Сотни протестующих сейчас направляются от площади Республика к зданию парламента. Организаторы акции протеста заявляют, что цель протеста — защитить свободу и европейское будущее страны.

Из-за шествия на центральном проспекте Руставели ограничено движение автомобилей.

На территорию стянуты сотрудники правоохранительных органов, вокруг здания парламента усилены меры безопасности.

Отметим, что партия «Грузинская мечта» внесла на обсуждение парламента законопроект «О прозрачности внешнего влияния». Парламент приступит к рассмотрению проекта 15 апреля.