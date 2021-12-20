Тбилиси считает неприемлемыми требования России по ограничению присутствия НАТО и США в Восточной Европе. Как заявил глава грузинского МИДа Давид Залкалиани, подпись России стоит под рядом международных соглашений, которые признают право стран самостоятельно выбирать механизмы собственной безопасности, соответственно, требование “нерасширения НАТО” со стороны Москвы противоречит логике, духу и букве соответствующих договоров. Среди перечисленных министром документов — Парижская Хартия, Хельсинкская Хартия, Договор об обычных вооружённых силах в Европе и пр., в частности, как напоминают эксперты, и Будапештский меморандум 1994 г.

«Говорить о каких-то сферах влияния, то есть то, что мы читаем в опубликованных Россией документах, неприемлемо. Процитирую генсека НАТО: сферы влияния — это история, часть прошлого и этому больше не суждено повториться», – заявил Залкалиани.

Напомним, что 17 декабря на сайте российского министерства иностранных дел были опубликованы проекты договоров с США и НАТО о “гарантиях безопасности”. В них, в частности, были выдвинуты требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, а также о неразмещении дополнительных войск и вооружений Альянса за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года. (Голос Америки)