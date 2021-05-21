Грузия получит новый многомиллионный грант от США

Агентство по международному развитию США (USAID) выделило Грузии многомиллионный грант. На первом этапе страна получит 67 млн. долларов, хотя в целом сумма гранта составит 330 млн. долларов США и будет распределена в течение пяти лет. Соответствующее соглашение было подписано 21 мая в администрации правительства Грузии, сообщает Голос Америки.

«Целью соглашения для содействия устойчивого развития Грузии являются создание высокооплачиваемых и качественных рабочих мест, усиление подотчетности правления и укрепление демократических достижений», – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на церемонии подписания грантового соглашения.

Как отметил премьер, выделенная Соединенными Штатами помощь будет направлена на развитие экономики, свободного рынка, сельского хозяйства, укрепление верховенства закона и западной ориентации развития страны, урегулирование конфликтов, защиту прав человека, демократическое управление, базовое образование, социальные услуги и охрану окружающей среды.