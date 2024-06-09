Грузия и Азербайджан откроют новый таможенно-пропускной пункт.

Как передает Report, об этом говорится в годовом отчете, представленном премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе парламенту.

Согласно документу, проект договора уже согласован между сторонами, готовится архитектурный проект.

«Новый совместный таможенно-пропускной пункт между Грузией и Азербайджаном будет способствовать развитию транзитных и логистических возможностей стран, еще больше укрепив транспортные и торговые связи региона», — заявил Кобахидзе.