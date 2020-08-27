Грузинские «патриоты» на содержании у Кремля?

В соседней Грузии новый предвыборный скандал, связанный с возможным российским вмешательством. Сайт экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского «Досье» опубликовал статью, в которой сообщается, что Кремль на предстоящих парламентских выборах в Грузии сделал ставку на лидеров «Альянса патриотов» Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави.

С этой целью Москва выделила 8 миллионов долларов США. Уже смонтированы агитационные видеоролики, а для раскрутки «Альянса патриотов» наняты политтехнолог Сергей Михеев и московская компания POLITSECRETS.

Сообщается, что Сергей Михеев известен активной помощью пророссийским силам в разных странах на выборах. Самого же Михеева курируют полковник запаса ФСБ Валерий Максимов и офицер ГРУ Валерий Чернышов.

При этом в Грузии кандидатам и партиям запрещено получать пожертвования от иностранных граждан, компаний, международных и религиозных организаций, движений, госучреждений, а также от анонимных спонсоров.

Начать расследовать скандальную статью уже требует часть оппозиции. В правящей «Грузинской мечте» заявляют, что, если информация подтвердится, на это обязательно последует соответствующее реагирование.

ЕНД и «Европейская Грузия» требуют расследовать это возможное вмешательство, и в случае подтверждения отстранить «Альянс патриотов» (АП) от выборов.

С просьбой прокомментировать происходящее # обратилось к известным грузинским аналитикам.

Ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC) Гела Васадзе:

— Информация действительно занятная, тем более, что это очень похоже на правду. То, что «Альянс патриотов» поддерживается из Москвы и является откровенно прокремлевской партией, которая озвучивает желания российских властей в грузинском парламенте и медиа-пространстве, это секрет Полишинеля.

Теперь что касается конкретной информации, опубликованной сайтом «Досье». Конечно, если бы мы жили в нормальной стране, я бы ответил вам очень коротко — следствие разберется. Ведь финансирование политических партий из-за рубежа в Грузии запрещено законом. И уверяю вас, при прошлых властях именно так и было бы. Но сегодня я не могу дать вам такой ответ, потому что следствие вряд ли состоится.

В нормальной стране такими делами интересуется прокуратура, у нас — оппозиция и гражданское общество. Поэтому давайте разбираться, о чем тут речь.

Начнем с того, кто мог предоставить «Досье» данную информацию, и почему она появилась сразу же после скандала с поездкой лидеров «Альянса патриотов» в Илори (оккупированная территория Абхазии). Сам факт данной поездки Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави не отрицают. Лично мне все эти информационные поводы очень сильно напоминают начало той самой информационной раскрутки, о которой пишет «Досье». То есть, смотрите, что произошло на самом деле. После поездки в Абхазию и публикации в «Досье», бренд «Альянса патриотов» уже три дня не сходит с заголовков информационных агентств, телеканалов и социальных сетей. Более успешного начала избирательной кампании трудно себе представить. То, что их ругают, не имеет никакого значения — настоящие патриоты Грузии, без кавычек, и так никогда не проголосовали бы за данное политическое объединение. Зато для их избирателя, мечтающего о возвращении времен, когда билет на самолет в Москву стоил 37 рублей, разговоры о том, что российская власть настолько поддерживает «Альянс», что выделяет деньги для политтехнологов и организовывает «экскурсии» в Абхазию, достаточно серьезный мобилизующий фактор.

Кстати, билет в Москву никогда не стоил 37 рублей, по госцене его просто невозможно было достать — минимум 50, а то и больше. Так что, те, кто сейчас ностальгируют, даже в советское время в Москву не летали. Но зато мечтают о возвращении тех времен.

Таких конечно очень немного, однако в условиях, когда нет проходного барьера в парламент, успеха добиваются те партии, которые сумели мобилизовать своих избирателей. АП рассчитывает на 5-6 процентов, и это вроде бы немного, однако при определенных раскладах, их голоса в парламенте могут понадобиться «Грузинской мечте», и это уже кремлевская мечта.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить ребят из «Досье», работавших над данным материалом, они сделали свою работу. Единственно, хотелось бы, чтобы информация по Грузии была более точной – там есть некоторые моменты, которые, мягко говоря, не релевантны.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— По-моему, тут много шума из ничего. Почему? Потому что, ну, конечно, есть подозрения в том, что АП получает финансирование извне. Но насколько годятся опубликованные данные на то, чтобы считаться доказательствами? Ведь это всё можно было просто-напросто сфальсифицировать.

Вопрос – вмешивается ли Кремль в выборы в Грузии? Наверное, да. Но если он делает это руками «патриотов», то что из этого выйдет? Эта партия получит на выборах максимум 7% голосов избирателей.

Кроме того, они уже представлены в парламенте. Сидят там уже больше четырех лет. И что же теперь изменится от того, что они вновь попадут в парламент? Ничего.

Профессор Черноморского Международного Университета, политолог Ника Читадзе:

— Да, действительно, АП в Грузии считается пророссийской силой. Представители этой партии часто посещали Москву, в том числе встречались с депутатами Госдумы.

Кроме того, несколько дней тому назад разгорелся скандал из-за визита лидера партии Ирмы Инашвили в Абхазию, хотя неизвестно, с кем она провела встречи в оккупированном регионе.

Соответственно, существует большая вероятность, что Россия действительно выделила деньги АП. У этой партии свой избиратель, около 5-7%, в основном среди представителей старшего поколения, которые с ностальгией вспоминают об СССР.

Соответственно, «Грузинская мечта» перед дилеммой. Если финансирование «патриотов» будет доказано, то суду придется снять их с выборов. А это не выгодно правящей партии, которая по сравнению с АП выглядит как прозападная партия и рассчитывает на поддержку «патриотов» после выборов («патриоты» могут провести 6-10 депутатов в парламент) во время утверждения Кабинета министров.

Если АП не снимут с выборов, то оппозиция обвинит «Мечту» в поддержке и покровительстве пророссийской партии.

Москва же, разумеется, в лице «патриотов» хочет иметь своих лоббистов в парламенте Грузии.

Хотя они смогут набрать максимум 8% на выборах, и их влияние не будет существенным в новом парламенте.