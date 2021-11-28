Россия получила от Армении просьбу о посредничестве для нормализации отношений с Турцией и готова оказать подобное содействие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Могу подтвердить, что Армения обращалась за содействием в посредничестве между Ереваном и Анкарой. Россия заинтересована, как вы знаете, и прилагала усилия для нормализации армяно-турецких отношений, наша страна готова всячески и дальше этому содействовать», — сказала Захарова на брифинге в четверг, передает Anadolu.

Представитель ведомства отметила, что запуск диалога способствовал бы оздоровлению общей ситуации в регионе и «формированию атмосферы добрососедства и доверия».

С последним предложением трудно поспорить, действительно запуск диалога способствовал бы всему этому. Вопрос только – заинтересована ли во всем этом Москва? Не только Захарова, но и Песков, и Лавров, и сам Путин не раз говорили на публику, что РФ очень бы хотела нормализации отношений между Арменией и Турцией. Но можно ли верить в искренность таких заявлений?

Не менее удивительно, что Ереван обратился с просьбой о посредничестве именно к Москве, у которой размещены погранвойска по всей линии границы Армении с Турцией, и которая держит базу в Гюмри именно в целях защиты Армении от потенциальной угрозы со стороны Турции. Такое обращение может свидетельствовать о нежелании серьезной нормализации отношений с Турцией либо со стороны самого армянского руководства, либо со стороны его кураторов, сидящих в Москве. Или тут уместны еще какие-то предположения, варианты?

О своем видении этой ситуации рассказали # известные иностранные эксперты.

Егор Куроптев, политолог, директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси):

— Кремль и про конфликт с Азербайджаном говорит, что хочет помочь его уладить, но на деле единственная их повестка — держать этот конфликт на медленном огне и манипулировать обеими сторонами в меру сил.

Понятно, что никакая нормализация между Арменией и Турцией Москве не нужна. Вообще для Кремля желательно, чтобы было как можно меньше Турции около стран, где присутствуют интересы Кремля. Если Ереван хочет наладить отношения с Турцией, это можно сделать или напрямую, или при посредничестве Грузии, которая действительно является партнером и для Анкары, и для Еревана, и для Баку, и действительно заинтересована в открытии всех путей и коммуникаций. Использовать же Кремль и в этом вопросе – значит, всё глубже забивать гвоздь в суверенитет Армении и внешней политики государства. Вероятно, само это обращение является настоятельной просьбой Москвы, чтобы продемонстрировать, что даже в этих отношениях Кремль желает навязывать свою повестку, как это есть сейчас в отношениях Еревана и Баку.

Энгин Озер, турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва»:

— На мой взгляд, конечно же, Москва не заинтересована в том, чтобы Турция и Армения наладили дипотношения между собой. Армения таким образом выйдет из фактической блокады. У Москвы никаких стимулов для этого нет. Ереван для вида обращается к Москве за посредничеством, как будто не может решить этот вопрос без нее. Хотя на самом деле Ереван уже решил этот вопрос, он движется в направлении Запада.

База в Гюмри исполняет роль не только защиты Армении от якобы возможной агрессии Турции, она служила для сохранения того статус-кво, который существовал до 44-дневной войны. Это было очень выгодно Москве, поскольку Армения оставалась ее сателлитом. Но это положение теперь меняется.

Россия уже не может предотвратить взятый Арменией курс на Запад. Кроме того, я думаю, Турции предстоит смена власти. Эрдоган уйдет и вместо него придет новое, прозападное правительство. Это будет лучше для Армении, ей станет легче интегрировать экономику в западном направлении. Потому что если откроется Зангезурский коридор, то со стороны Турции будут сняты эмбарго с Армении, и она сможет поставлять все свои товары в ЕС.

У России есть большая проблема на Южном Кавказе, и это не Азербайджан, а Грузия. РФ пытается как-нибудь надавить на Грузию, чтобы восстановить с ней дипотношения, и чтобы Тбилиси принял текущие реалии на Кавказе – частично признанные Абхазию и Южную Осетию. Одновременно Россия полностью зависит от Грузии в вопросе прокладки транспортного коридора через ее территорию. Поэтому у Москвы есть определенные планы в отношении процессов на Кавказе.

Россия как будто поддерживает создание Зангезурского коридора, испытывая этим вопросом Грузию – мол, если вы не откроете нам железнодорожный коридор через Абхазию в Турцию и Армению, то мы станем пользоваться Зангезурским коридором. И тогда через 1,5-2 года все российские товары, грузы пойдут в Турцию и Армению через территорию Азербайджана.

Но в Грузии сейчас ультра-патриотические настроения, и там никто не готов налаживать отношения с Россией. Поэтому Москва пока просто ждет, тянет время с открытием Зангезурского коридора. Встреча в Сочи, я думаю, связана с этими моментами тоже. То есть, в целом, Москва использует азербайджанские коридоры в качестве инструмента давления на Грузию. Вот в какой период мы сейчас живем.