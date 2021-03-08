Грузинская оппозиция пообещала митинг в случае отказа от досрочных выборов

Один из лидеров грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Хатия Деканоидзе заявила, что в Грузии пройдет масштабная акция протеста, если власти откажутся назначить досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, это произойдет 20 марта.

Деканоидзе также призвала освободить ранее задержанного лидера ЕНД Нику Мелию.

В феврале Тбилисский городской суд арестовал лидера ЕНД Нику Мелия в ходе слушаний по делу о попытке штурма парламента Грузии в июне 2019 года в связи с его отказом от выплаты залога, назначенного в рамках расследования.