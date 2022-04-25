РФ планирует до 9 мая захватить южную часть Украины, включая Одессу.

Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев, пишет «Сегодня«.

По его словам, является очевидными паника со стороны РФ и желание «продать» какую-либо «победу» до 9 мая.

«Они понимают, что если ничего красивого, как полный коридор в Одессу, например, они не подарят народу, то народ начнет задавать вопросы», — поясняет Грозев.

Кремль, добавляет он, будет искать любое достижение, чтобы показать его к 9 мая, как достаточное.

«Если им это не удастся — а мне кажется, что им это не удастся, — то они будут готовы в последнюю минуту пойти на более террористические меры, а это и применение химического оружия», — добавил Христо Грозев.

По словам журналиста, российский народ перестает верить своему правительству и пропаганде. «Мы отслеживаем ежедневно все запросы в российских интернет-поисковиках, и часто задаваемыми вопросами стали: что реально произошло с крейсером «Москва»? Когда Украина заедет на территорию России? Куда делся Шойгу? Неделю назад население больше верило в пропаганду, однако последние 3-4 дня задаются вопросы, которые показывают, что население не верит своему правительству, однако публично это еще не высказывает», — говорит он.