Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник сообщил, что отправился на Украину, он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским и посетить Запорожскую АЭС.

«Отправился на Украину, где встречусь с президентом Зеленским», — написал глава агентства в Twitter. Он добавил, что также намерен оценить ситуацию на Запорожской АЭС, провести ротацию команды экспертов МАГАТЭ и представить программу помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС. По словам Гросси, МАГАТЭ усилит свое присутствие на станции.