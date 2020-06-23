Громкие угрозы Афин на Анкару не действуют

Последние дни отмечены новым ростом напряжения в отношениях Турции и Греции — все из-за тех же газовых месторождений, о принадлежности которых они пока не имели ни одного спокойного предметного разговора. С крайне резким заявлением выступил глава Генштаба Греции Константинос Флорос. По его словам, любой, кто приблизится к границам Греции, будет сожжен войсками государства. Флорос не исключает и начала масштабных боевых действий. А заявил он это после того, как принял участие в учениях, которые должны продемонстрировать военную мощь государства.

Флороса поддержал и министр обороны Греции Никос Панайотопулос. Он также заявил, что его страна готова к военному противостоянию с Турцией для защиты своего суверенитета, и добавил: «Афины следят за последними нарастающими действиями Анкары». По словам министра, «возможное столкновение Турции с греческими вооруженными силами дорого обойдется для Анкары».

Греция и Турция не могут сойтись в вопросе разграничения морских зон. В центре споров — остров Кастелоризо и его шельф, передает ТВЦентр. Анкара претендует на участки, которые Афины считают своей территорией.

Кастелоризо является самым удаленным островом Греции. Он оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в десять квадратных километров, который находится в 2 километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкое руководство считает недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в четыре тысячи раз больше, чем его собственная площадь.

На недавнем саммите Евросоюза премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обратился за помощью к европейским соседям. По его словам, странно обсуждать санкции против России и не делать ничего для защиты границ стран-членов ЕС. Греческий премьер призвал обсудить этот вопрос на июльском саммите, который пройдет в очном режиме в Брюсселе.

Кстати, в ответ на угрозы греческого начальника Генштаба министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «Пусть попробуют». «Никто не посмеет остановить наши буровые корабли… если они захотят эскалации, мы ответим», — добавил он.

Чавушоглу опроверг также обвинения в том, что Анкара не желает искать решение путем переговоров с Грецией, напомнив, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел диалога с греческим правительством после его избрания в июле прошлого года, но Афины сами не желают вступать в переговоры. Турецкое правительство продолжает посылать корабли для изучения потенциальных месторождений нефти и газа в спорных районах, как возле греческих островов, так и возле Кипра.

«Вместо работы против нас они должны говорить с нами», — сказал министр Чавушоглу. Он указал на усилия Греции заключить соглашения об исключительной экономической зоне с другими своими соседями, и обвинил Афины в попытке сговора с Францией и Европейским Союзом, передает «Европейская правда».

«Усилия Афин об исключении нас бесполезны», — сказал Чавушоглу, добавив, что Турция будет защищать свои права.

Любопытно, конечно, до чего может дойти это периодически нарастающее напряжение между сторонами.

Некоторые эксперты считают, что после спада пандемии, когда ЕС откроет свои внешние границы, возможно обострение пограничных споров между Турцией и Грецией. Однако ж, невзирая на воинственный тон заявлений из Афин и Анкары, не будем забывать, что обе страны состоят в Североатлантическом блоке. Хотя однажды такое уже было. В 1974-м году Турция высадила десант на Кипр и спасла турецкое население тогдашнего Кипра от истребления со стороны греков и греков-киприотов вознамерившихся объединиться под лозунгом, так называемого «энозиса», что означает «воссоединение». Ничего не напоминает, уважаемый читатель? «Энозис» по-гречески и «миацум» по-армянски. Как в первом, так и во втором случае, не обошлось без руки Кремля. Словом, прецедент существует.

Однако, как и тогда, западноевропейские державы, на словах, да и в душе поддерживая Грецию и Кипр, не согласятся, будучи прагматиками и реалистами выдвигать в качестве аргумента военную помощь этим старым противникам Турции. Нет такой цены у этого вопроса.