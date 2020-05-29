Гром уже грянул, а азербайджанский мужик все еще не спешит «перекреститься»

Вот уже почти полгода проблемой номер один для населения Земли остается смертельный коронавирус COVİD-19. Поначалу, когда вирус объявился в Китае, жители остальных стран мира восприняли это не всерьез. Мол, мало ли, что происходит в Китае, вечно у них что-то не так.

Однако спустя каких-то пару-тройку месяцев «корона» решила посетить и другие страны. Помнится, первыми наиболее пострадавшими от «короны» были Иран и Италия. Ну, а дальше пошла цепная реакция.

Но и тогда находились люди, которые выдвигали конспирологические теории, закрывая глаза на очевидные факты. Среди таких были и многие граждане Азербайджана. Даже после того, как в стране был объявлен карантин, и многие перешли в режим самоизоляции, выходя из дома лишь посредством смс-разрешения, оставалось немало скептиков.

Какие только меры не предпринимало правительство Азербайджана для того, чтобы вирусный удар обошелся для населения как можно менее болезненно.

Оперативный штаб работал на износ, по телеканалам крутили ролики с призывом соблюдать элементарные правила. Тем более, что ничего сверхъестественного от азербайджанцев не требовалось: соблюдать социальное расстояние, не скапливаться кучками и носить медицинские маски. Но все без толку. Тем более, что некоторые азербайджанцы никогда не отличались законопослушностью и находили лазейки, чтобы обойти правила.

После некоторого смягчения карантинного режима, все высыпали на улицы, наивно полагая, что вирус отступил. Поголовно стали срывать медицинские маски, почти как азербайджанская женщина, некогда сорвавшая с себя чадру, а перед банками часто можно было видеть многочисленную толпу. Естественно, ни о каком социальном расстоянии не могло быть и речи. Но за последние десять-двенадцать дней ситуация изменилась. И если раньше число зараженных за сутки исчислялось десятками, то за указанный период их стало не меньше сотни, а то и больше.

Образно говоря, гром уже грянул несколько раз, а азербайджанский мужик все еще не спешит «перекреститься». И за него это сделал Кабинет министров.

Так, в закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры, в местах поклонения, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других объектах, использование медицинских масок будет обязательным.

Далее использование масок в общественном транспорте будет обязательным. Согласно решению, в используемых для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозок траспортных средствах использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей будет обязательным.

И, наконец, использование масок на рынках и объектах общепита будет обязательным. И если раньше за не ношение масок штрафы не предусматривались, то теперь уже все будет гораздо строже.

Возможно, для кого-то меры покажутся слишком радикальными, но это ошибочное мнение. Ради безопасности людей можно наказывать манатом. А если скептики все еще сомневаются в правильности такого решения, то заразившиеся вирусом иного мнения…